Каждый шестой американец верит, что США тайно управляет группа сатанистов

Каждый пятый опрошенный житель США верит в "теорию заговора", каждый шестой - в том, что власть в стране в руках у сатанистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

31% американцев считает, что результаты президентских выборов 2020 года были фальсифицированы, и у республиканца Дональда Трампа украли победу, следует из опроса американского "Института исследования религии и общества", опубликованного газетой The Hill.

Более того, каждый шестой респондент выразил мнение, что правительством США тайно управляет группа сатанистов.

Еще более распространенной стала теория заговора, согласно которой в стране вскоре произойдут "бурные события". Такой позиции придерживается каждый пятый участник опроса.

Также отмечается существенная доля американцев, считающих, что насилие может быть оправдано. Такую позицию выразили 30% сторонников Республиканской партии, 17% избирателей без явных политических предпочтений и 11% сторонников демократов.

"Я по своей природе не паникер, но эти цифры вызывают у меня серьезную обеспокоенность", - прокомментировал результаты исследования руководитель и основатель "Института исследования религии и общества" Роберт Джонс.

Он расценивает полученные результаты как к сигналу об "угрозе демократии".

Опрос проведен с 16 по 29 сентября. В нем приняли участие свыше 2,5 тысячи совершеннолетних жителей США.

Как ранее писал сайт kp.ru, 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что окончательно определился с вопросом об участии в следующих выборах главы Белого дома, которые пройдут в 2024 году. Вместе с тем, обнародовать свое решение политик не спешит, ссылаясь на возможные трудности.