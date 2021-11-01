Штрафы за нарушение ночной тишины в России составят от 1 до 2 тысяч рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ появятся небольшие, однако действенные штрафы за нарушение ночной тишины, которые составят от 1 до 2 тысяч рублей. Об этом сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

«Штрафы по статье предусмотрены небольшие, но бытовых дебоширов они способны остановить», - приводит РИА Новости слова зампреда комитета.

Рукавишникова уточнила, что для установления факта нарушения тишины в период с 23 часов до 7 часов не потребуется каких-либо технических средств и измерений уровня децибел, а достаточно будет того, что соседи что-то громко празднуют, кто-то затеял ночной ремонт или слушает музыку на полной громкости. «Универсальным рецептом от всех подобных действий предполагается сделать звонок в полицию», - отметила сенатор.

В проекте КоАП содержится перечень ситуаций, в которых шум в данные часы считается дозволителен. Речь идет о таких ситуациях, как проведение неотложных работ, аварийно-спасательные работы, ликвидация последствий ЧС, а также действия, совершаемые при отправлении религиозных культов или проведение зрелищных, спортивных и культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами госвласти или местного самоуправления.

Как писал сайт kp.ru, штраф за опасное вождение в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ составит 3 тысячи рублей.