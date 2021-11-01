В Роспотребнадзоре ответили на вопрос об устойчивости нового штамма коронавируса к антителам

Повышенная опасность штамма AY.4.2 в сравнении с исходной "дельтой" еще на доказана Фото: Олег ЗОЛОТО

В настоящее время нет подтвержденных данных о более тяжелом течении нового подвида штамма "дельта" AY.4.2 или о его устойчивости к антителам, рассказал РИА Новости глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, опубликованная британским Агентством по здравоохранению информация не свидетельствует о более высокой опасности AY.4.2 в сравнении с исходным штаммом "дельта".

"Органы здравоохранения Великобритании опубликовали результаты первичного анализа, и они не показывают убедительных доказательств разницы рисков госпитализации или смерти между VUI-21OCT-01 и исходной "дельтой", - уточнил Хафизов.

Как ранее писал сайт kp.ru, подвид штамма "дельта" AY.4.2 обнаружен в Великобритании ученым Джеффри Барреттом из Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже и директором Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу. По словам исследователей, он заразнее исходного варианта на 10-15% и может стать самым опасным среди всех штаммов.