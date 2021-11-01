Польский депутат обвинил Еврокомиссию в бездействии в ситуации с ценами на газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Европейского парламента Богдан Жоньца обвинил Еврокомиссию в бездействии в ситуации с ценами на газ в Европе, отметив, что это подрывает усилия Евросоюза по обеспечению энергобезопасности.

«Отсутствие ответа Еврокомиссии на неприемлемую тенденцию цен, которая прежде всего сказывается на европейских потребителях, подрывает усилия ЕС по обеспечению энергобезопасности и проведению Европейского зеленого курса», - приводит RT обращение польского политика.

Жоньца заявил о возможности выделить три причины резкого увеличения стоимости голубого топлива, среди которых низкий уровень запаса в подземных хранилищах, отправка сжиженного природного газа (СПГ) на рынки Азии, а также «низкие показатели поставок из России».

Депутат отметил, что рост цен на топливо ощутимо сказывается на тарифах на электроэнергию, а также на стоимость продуктов питания. Политик поинтересовался, какие меры Еврокомиссия планирует принять из-за риска возникновения аналогичного кризиса этой зимой.

Напомним, ранее цена газа в Европе несколько недель подряд обновляла исторический максимум. Рекорд был достигнут 6 октября 2021 года, когда стоимость голубого топлива поднялась до 1937 долларов за тысячу кубометров, однако позже газ начал терять в цене. В пятницу, 29 октября, его стоимость упала ниже 800 долларов за тысячу кубометров, впервые с 17 сентября. Тем не менее, как писал сайт kp.ru, сегодня, 1 ноября, цена на газ в Европе выросла на 11% почти до 861 долларов.