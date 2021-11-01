Афганское ополчение готовится к возобновлению боев с отрядами талибов*

Фронт национального сопротивления Афганистана готовится к вооруженному противостоянию с отрядами талибов* Фото: REUTERS

Фронт национального сопротивления, противостоящий захватившему власть в Афганистане радикальному движению "Талибан"* (запрещено в России), ведет подготовку к боевым действиям с отрядами талибов*, сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя ополченцев, бывшего заместителя губернатора северной провинции Панджшер Кабира Васика.

"Боевики "Талибана"* действительно контролируют правительственные учреждения Панджшера и дороги провинции, однако в высокогорных местностях и в других отдельных районах Панджшерского ущелья формируются подразделения из бойцов сопротивления, которые в ближайшее время возобновят бои против террористических отрядов талибов*", - заявил Васик.

Он подчеркнул, что радикалы представляют угрозу безопасности всех стран, особенно Центральной Азии. Васик выразил надежду на помощь ополченцам со стороны России и США.

По его словам, Москва уже поддерживает Фронт национального сопротивления тем, что не признает сформированное "Талибаном"* временное правительство.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на текущем этапе преждевременно признавать временное афганское правительство, сформированное боевиками движения "Талибан"*.

Тем не менее Захарова выразила надежду, что "конкретные практические шаги Кабула навстречу ожиданиям международного сообщества, региональных партнеров", в том числе в вопросе формирования сбалансированного правительства, а также продолжение борьбы с терроризмом и накропреступностью, соблюдение основных прав и свобод граждан "действительно могут оказать стимулирующее воздействие на вышеуказанные процессы".

*запрещенная в России террористическая организация и ее члены