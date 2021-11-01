Работники госучреждений культуры Самарской области получат ковидные компенсации

Самарские власти поддержат госучреждения культуры, пострадавшие в пандемию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самарской области поддержат еще одну отрасль экономики, которая пострадала в период пандемии. Они направят дополнительные выплаты работником госучреждений культуры, которые закрыли на период локдауна. Такое решение в понедельник, 1 ноября 2021 года, принял губернатор Дмитрий Азаров.

- Нам крайне важно поддержать работников театров, музеев, библиотек в это непростое для всех нас время. Поэтому я принял решение о выделении дополнительных средств на компенсацию оплаты их труда. Мы в полной мере выплатим все зарплаты вне зависимости от количества выступлений и их нагрузки, - отметил глава региона.

Творческое сообщество получит все выплаты в 2021 году. Кроме того, госучреждением культуры компенсируют расходы на зарплаты, которые они понесли с сентября.

Губернатор призвал жителей Самарской области пройти вакцинацию. Это необходимо для создания коллективного иммунитета и снижения темпов заболеваемости коронавирусом. Дмитрий Азаров подчеркнул, что все отрасли экономики, в том числе учреждения культуры, смогут вернуться к прежней работе только при улучшении эпидобстановки.