Минцифры РФ предложит перечень социально значимых информресурсов Фото: REUTERS

Минцифры РФ до 20 ноября 2021 года подготовит предложения по созданию перечня российских социально значимых информационных ресурсов. Соответствующий проект постановления правительства России опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации до 20 ноября 2021 года сформировать … предложения по формированию перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов», - говорится в документе, где уточняется, что данные предложения необходимо направить комиссию правительства по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента.

После подготовки соответствующего списка Роскомнадзор должен в двухмесячный срок утвердить порядок передачи операторам связи сведений, которые включены в перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов.

Напомним, ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что Министерству просвещения РФ необходимо инициировать создание реестра рекомендуемых для детей информационных ресурсов.