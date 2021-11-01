В Кремле контракт "Газпрома" с Молдавией назвали взаимовыгодным

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Договоренности о поставках российского газа в Молдавию «Газпромом» взаимоприемлемы. Такое заявление в понедельник, 1 ноября, сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили, что речь идет о коммерческих переговорах. Разумеется, результат коммерческих переговоров может быть только взаимоприемлемым и взаимовыгодным», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, насколько соответствуют интересам России и Молдавии договоренности о поставках газа.

Напомним, «Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку российского газа в Молдавию на пять лет. Поставки в республику начались с понедельника, 1 ноября. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщила российская компания, где заявили, что контракт с Молдавией продлен на взаимовыгодных условиях. Министерство инфраструктуры Молдавии заявило, что республика и компания согласовали формулу расчета стоимости газа и погашения долга.