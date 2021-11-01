Песков заявил, что ситуация с коронаваирусом в России "легче пока не становится"

Gресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Ситуация с коронавирусом в России "легче пока не становится", заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 1 ноября.

Представитель Кремля также отметил, что в период пандемии ответственность губернаторов за эффективность борьбы с инфекцией возрастает, в том числе в связи с особыми полномочиями, которыми они наделены.

"Главное, что в этой ситуации каждый глава региона действительно может играть и играет ключевую роль для обеспечения санитарной безопасности граждан на фоне такой развивающейся инфекции", - уточнил Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Песков сообщил, что решений об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции не принималось. По его словам, власти следят за развитием ситуации.

Напомним, представитель Кремля подтвердил, что на уровне губернаторов регионов могут приниматься решения о введении QR-кодов в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в общественном транспорте.