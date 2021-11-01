Эпидемиолог заявил, что в России встречается до 10 вариантов "дельта"-штамма коронавируса

На территории Российской Федерации зафиксировано около десяти сублиний "дельта"-штамма коронавируса. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

На территории Российской Федерации зафиксировано до 10 сублиний «дельта»-штамма COVID-19. Об этом заявил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

«В настоящий момент мы видим на территории РФ, помимо доминирующего так называемого основного базисного варианта «дельты», до 10 сублиний, которые встречаются на территории субъектов и федеральных округов в последние месяцы», - сказал Акимкин на выступлении на конгрессе «Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооруженных силах РФ».

Эксперт отметил, штамм «дельта», доминирующий сейчас на территории России, имеет завозное происхождение. Сублинии «дельты» пока не получили широкого распространения. По словам Акимкина, эпидемиологи изначально ожидали, что вариант «дельта» будет неоднородным и склонным к изменчивости.

Ранее сообщалось, что в России 1 ноября зарегистрировали 40 402 новых случая инфицирования COVID-19. 1 155 больных с коронавирусной инфекцией скончались.