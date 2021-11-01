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Экономика1 ноября 2021 12:38

Песков заявил, что Россия опережает многие страны по переходу на низкоуглеродные способы генерации

Представитель Кремля заявил, что прилагает огромные усилия для снижения нагрузки на климат
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия находится впереди многих европейских государств в вопросе перехода на низкоуглеродные способы генерации, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"По многим параметрам Россия опережает многие страны, в том числе страны Западной Европы, по переходу на менее карбоноемкие способы генерации и производства", - констатировал пресс-секретарь президента РФ.

Песков уточнил, что государство прилагает огромные усилия для снижения нагрузки на климат и будет системно продолжать этот процесс в будущем.

Представитель Кремля отметил, что в этом вопросе необходимы адекватные меры со стороны всех государств, но с учетом потребностей развивающихся стран, которые "в свое время не так-то и сильно загрязняли атмосферу Земли" из-за менее интенсивного индустриального развития.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия, по оценкам экспертов, является одним из лидеров глобальной декарбонизации. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в воскресенье, 31 октября, на саммите G20, который проходит в столице Италии.

Президент России уточнил, что доля безуглеродных источников энергии в стране превышает 40%, а если учитывать использование газа, то эта цифра составляет 86%.