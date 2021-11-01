Глава Амурской области Василий Орлов: «Вакцинируйтесь - система QR-кодов вводится надолго»

Губернатор Василий Орлов рассказал о ситуации с коронавирусом в Приамурье. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Система здравоохранения Амурской области работает на пределе, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе остается сложной, сообщил в понедельник, 1 ноября, глава Приамурья Василий Орлов. По сравнению с другими дальневосточными регионами Приамурье выглядит лучше как по темпам вакцинации, так и по количеству заболевших. В среднем по России вакцинация составляет 64,5%, в Амурской области показатель достиг 67% от плана.

- Вместе с тем система здравоохранения региона перегружена. И цифры по вакцинации абсолютно не радуют. Напомню, задача была к ноябрю выйти на уровень вакцинации 80%, что позволит сформировать коллективный иммунитет. Другого способа победить пандемию, кроме вакцинации, не существует, - подчеркнул Василий Орлов, отвечая на вопросы жителей области в прямом эфире ГТРК «Амур».

Губернатор привел в пример одно из ведущих предприятий региона –газоперерабатывающий завод, на котором вакцинировались все сотрудники. Из 29 тысяч человек трудового коллектива коронавирусом болеют всего 53, причем в легкой форме.

- Кроме того, в Селемджинском и Шимановском районах уже сформировался высокий уровень коллективного иммунитета, большое количество привитых. В этих районах мы не фиксируем в последнее время заболевших. Зато в пяти других муниципальных образованиях – в первую очередь это Благовещенск и Свободный – темпы вакцинации низкие, и именно эти муниципальные образования в итоге дают 57% заболевших, - рассказал глава региона.

Ежедневно в Амурской области диагностируется 160 новых случаев COVID-19 – это больше, чем было год назад на пике заболеваемости. В этом году регион лучше подготовился к вспышке ковида, чем в прошлом: в больнице достаточно лекарств и средств индивидуальной защиты, закуплено необходимое количество томографов.

- Но нужно понимать, что уже развернутые на сегодняшний день койки - это практически максимальный наш лимит, - отметил Василий Орлов. - Кроватей у нас хватает, однако, за каждой койкой должен быть закреплен медицинский работник. И имеющиеся медики просто физически не смогут обслуживать большее количество пациентов. Единственный способ выйти из этого пика – массовая вакцинация. У нас достаточное количество вакцины, все четыре вида в регионе есть.

Чтобы остановить распространение инфекции, в области с 18 октября ввели систему QR-кодов для заведений общепита. С 1 ноября она распространяется также на торговые центры и ряд организаций, где возможны массовые скопления людей.

- Считаю, что система QR-кодов работает неплохо. Мы понимаем, что QR-коды и недопуск части посетителей ведут к определенному ущербу предпринимателей, но мы обязательно этот ущерб оценим и подумаем, как малому бизнесу помочь, - пообещал глава региона. - Введенные сейчас ограничения, думаю, будут действовать очень долго. А может быть и останутся навсегда. Вакцинация – единственный способ победить мутирующий вирус.