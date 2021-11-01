Песков заявил, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» эффективнее многих зарубежных вакцин

Вакцины российского производства по некоторым показателям эффективнее, чем зарубежные аналоги, заявил Дмитрий Песков. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Эффективность вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт», которые производятся в России, абсолютно доказана. Об этом заявил в понедельник, 1 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков подчеркнул, что это не вариации одного и того же препарата, а две разные вакцины.

«Это две разные вакцины, эффективность которых абсолютно доказана, причем не только у нас, но и во многих странах мира», - сказал Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента, упомянутые две российские вакцины по некоторым показателям могут считаться более эффективными, чем аналогичные препараты зарубежного производства.

«И у «Спутника V», и у «Спутника Лайт» разные показатели по эффективности в разных возрастных категориях, но этот процент эффективности высокий, и он во многом выше, чем аналогичные показатели вакцин зарубежного производства», - сказал Песков.

Также Дмитрий Песков напомнил руководителям регионов, что в период пандемии возрастает ответственность губернаторов, наделенных особыми полномочиями, за эффективность борьбы с пандемией.