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Политика1 ноября 2021 13:10

Лавров назвал истерикой обвинения в адрес Москвы и Минска из-за потока беженцев в Европу

Дипломат выразил мнение, что такие "полуистеричные крики" "недостойны серьезных политиков"
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Глава МИД России Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Европейские политики, обвиняющие Минск и Москву в организации потока беженцев в Европу, понимают свою беспомощность и срываются на истерику, заявил глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24".

"Полуистеричные крики, звучащие из некоторых стран ЕС, что Белоруссия при поддержке России сознательно налаживает эти потоки, недостойны серьезных политиков, - подчеркнул Лавров. - Это показывает, что они уже в ситуации, когда понимают свою беспомощность, в том числе международно-правовую, и срываются на истерику".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Литвы Гитанас Науседа 22 октября перед началом второго дня саммита лидеров ЕС заявил, что поток нелегальных мигрантов в Евросоюз через границу Белоруссии увеличивается. Он назвал это "гибридными атаками Белоруссии".

Напомним, глава МИД ФРГ Хайко Маас на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко использует нелегальных мигрантов в качестве инструмента для оказания давления на Евросоюз.