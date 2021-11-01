Лавров заявил, что Украина "пальцем не пошевелила" для выполнения договоренностей саммита в Париже

Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Москва не уходит от встреч в нормандском формате, тогда как Киев «пальцем не пошевелил» для выполнения договоренностей саммита в Париже. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что председатель Европейской комиссии, Европейского совета и украинский лидер Владимир Зеленские ранее подписали заявление, «добрая четверть которого посвящена славословию по поводу кризиса на юго-востоке Украины».

Как сообщил Лавров, в соглашении было заявлено, что Москва якобы несет в этом кризисе особую ответственность, поскольку является стороной конфликта. По словам российского министра, Москву пытаются «зазвать» и ссылаются на то, что президент России Владимир Путин обещал организовать «нормандский формат» хотя бы на уровне министров. При этом глава МИД РФ напомнил, что российский лидер, обещая поручить поработать над этим процессом, заявил, что для начала необходимо выполнить то, о чем договорились в декабре 2019 года в Париже.

«"Мы не уходим от встреч ... Все, что там было оговорено, должна была делать киевская власть. Она "пальцем не пошевелила" по "формуле Штайнмайера", по определению особого статуса Донбасса, по закреплению этого статуса на постоянной основе в законодательстве Украины и по вопросам безопасности», - заявил глава МИД РФ.