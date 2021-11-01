"Страшная мелочь": Названа веская причина прививаться тем, кто работает на удаленке

Эксперт объяснил, почему привиться стоит даже тем, кто очень редко выходит из дома. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Эксперты рассказали, почему стоит сделать прививку даже самым отъявленным домоседам. Человек, который работает на удаленке и лишь изредка выходит из дома за продуктами, тоже рискует заразиться ковидом, объяснил заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

Специалист назвал место, где очень высок риск заразиться COVID-19. По словам Отставнова, это лифт.

«Мы можем куда-то отправиться, сделать все с максимальной осторожностью, но как раз в лифте по дороге домой заразиться. Потому что лифт маленький, а этаж, допустим, 16-й, и кто-то кашляет», - сказал заведующий лабораторией.

Станислав Отставнов предупредил, что даже человек в медицинской маске в лифте становится практически беззащитным перед коронавирусной инфекцией.

«По большому счету, в таком замкнутом пространстве маска спасет с небольшой долей вероятности. Помимо рта и носа, у нас есть другие пути проникновения инфекции. Казалось бы, мелочь, но страшная мелочь», - заявил Отставнов.

Вакцинироваться следует независимо от того, какой у тебя образ жизни, считает ассистент Института лидерства и управления здравоохранением Сеченовского университета Булат Идрисов.

«Тут есть ответственность не только перед самим собой, но и перед обществом. Не обязательно выходить на улицу, чтобы заразиться. Контакт с вирусом может произойти в различных ситуациях: достаточно выйти в магазин или встретить соседку в лифте — и все, ее завтра нет. С этой точки зрения, важно вакцинироваться вне зависимости от того, какой у тебя образ жизни. Эти шансы могут быть маленькими, но какая разница, если исход отрицательный», - сказал Идрисов.

В то же время заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает ущемление прав невакцинированных «достаточно эффективной» мерой, которая встречает «понимание и поддержку» у большинства людей.