Лавров рассказал, что Путин предостерегал Байдена от размещения баз НАТО в Центральной Азии

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин предвидел попытки американцев разместить базы НАТО в Центральной Азии и во время встречи в Женеве предостерегал лидера США Джо Байдена от этих шагов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы категорически против того, чтобы вы пытались, как мы слышали, договариваться с центральноазиатскими странами о размещении на их территории части военной инфраструктуры для того, чтобы наносить, при необходимости, так называемые загоризонтные удары по территории Афганистана", - процитировал Лавров произнесенные Путиным слова.

Несмотря на это американцы контактировали по этому вопросу с Киргизией, Пакистаном и Узбекистаном, но во всех случаях получили уверенные отказы.

"Последнее, что я слышал – якобы они уже Индию пытаются затянуть в то, чтобы предоставить Пентагону какие-то возможности на индийской территории", - уточнил глава МИД РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, планы НАТО по распространению миссии на Индо-Тихоокеанский регион – это опасные игры, и Россия сделает все, чтобы противостоять этому, заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду, 27 октября.

Лавров отметил, что о желании распространить миссию Североатлантического альянса в восточном направлении уже объявлял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.