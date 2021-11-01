Лавров заявил, что Запад дал техсекретариату ОЗХО команду "фас" в отношении Сирии Фото: REUTERS

Страны Запада «подмяли под себя» Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и натравливают его на Сирию. Об Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Конвенция о запрещении химического оружия предполагает выстраивание всей деятельности только на основе консенсуса. Но техсекретариат послушно переносит грубейшие нарушения ОЗХО и берет на исполнение решения западных стран, которые путем голосования, что никак не стыкуется с понятием конвенции, их принимают и заявляют, что они являются частью обязанностей секретариата», - заявил российский министр, указав на то, что это требует выполнять функции Совета Безопасности ООН и устанавления виновных в применении химического оружия, а сегодня «Запад дал команду "фас" секретариату в отношении Сирии, где за последние годы было много "темных" дел, устраивались откровенные провокации».

Лавров напомнил, что Москва неоднократно публично отмечала то, как техническим секретариатом манипулируют с использованием деструктивных и поддерживающих экстремистов неправительственных структур, таких как «Белые каски».

Глава МИД РФ добавил, что похожие тенденции стали отмечаться и в других международных структурах, в том числе в ЮНЕСКО. «Например, руководство Секретариата ЮНЕСКО выдвигает инициативу о продвижении "многосторонности, основанной на ценностях», - заявил он.