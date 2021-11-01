Сбежавший из СИЗО Мавриди попал в карцер за то, что спал на чужой кровати

Сбежавшего из СИЗО Мавриди перевели в карцер за нарушение режима

Александр Мавриди ждет суда за убийство «колбасного короля» Владимира Маругова. Он застрелил бизнесмена 1 ноября 2020 года на территории его дома в Подмосковье. После задержания Мавриди смог сбежать из СИЗО и пару недель провел в бегах, сегодня он снова за решеткой.

Теперь ему грозит еще пять лет сверху за коллективный побег.

После возвращения в СИЗО Мавриди ждали усиленные меры контроля. Его поместили в спецблок, отделенный от остального коридора, в коридорах расположены камеры видеонаблюдения, а еще арестанта внести в список склонных к побегу. За такими в режимном объекте особый контроль.

Сотрудники СИЗО отмечают, что заключенный явно не намерен мириться с особыми условиями содержания и ведет себя вызывающе. Не идет на контакт и нарушает правила внутреннего распорядка.

Исключение арестант сделал для правозащитников, он рассказал об условиях своего содержания. Последние дни он проводит в карцере, куда был помещен на 10 суток за очередное нарушение.

Карцер — это камера на одного, с пристегивающимся к стене спальным местом. Под потолком расположено маленькое окошко, на полу привинченная железная табуретка и стол.

Санудобства как положено — умывальник с холодной водой и туалет.

Заключенному разрешено пользоваться литературой, чаще всего духовного содержания. Мавриди с переводом в карцер не согласен, но помощи ни откуда не ждет.

- Зачем вы вообще пришли? Мне никто не нужен. От правозащитников никакого толку. Ничего не меняется, - говорит преступник.

Отмечает, что чувствует себя плохо, постоянно болит голова. Эта же проблема была и на свободе, в время мирной жизни он также страдал от мигреней.

- Врач приходил, но ничем толком не помог. Я писал прокурору жалобу, но тоже никакого ответа. Письма с воли не отдают. Мои на волю не отправляют, — делится заключенный с mk.ru.

Про другие условия содержания рассказывает так: питание плохое, еда несоленая, зато водят на прогулку и имеется постельное белье.

В камере, где он сидел до перевода в карцер, был кипятильник. А потом его наказали.

— Занял чужую койку. Спал на ней. Это не положено, - говорит мужчина. Потом добавляет - Когда я был на свободе, мне про другие тюрьмы знакомые рассказывали. Во Франции, Испании, Греции. Они там были. И везде лучше, чем у нас. Отношение у охранников к заключенным отличное. Все позволяют — звонить родственникам, гулять сколько хочешь. Питание прекрасное, ресторанное. Дворики для прогулок большие, а не это вот все. К нам должны относиться нормально, как к людям».

Защиту обвиняемого в убийстве осуществляет бесплатный адвокат.