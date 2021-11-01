Эксперты призвали не сравнивать частую ревакцинацию с "прокачкой" героя в компьютерной игре

Ревакцинация - не способ "прокачать" организм до состояния супербойца с ковидом, а способ поддержания базового уровня иммунитета, объяснили специалисты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Эксперты объяснили россиянам, как правильно воспринимать ревакцинацию и существует ли накопительный эффект у вакцин от COVID-19, в том числе отечественных.

«Ревакцинируясь, вы будете поддерживать базовый уровень иммунитета против ковида», - объяснил ассистент Института лидерства и управления здравоохранением Сеченовского университета Булат Идрисов.

Аналогию с героями компьютерных игр провел заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов. Он заявил, что накопительного эффекта ревакцинация не имеет, но она нужна, чтобы поддерживать оптимальный уровень иммунитета.

«Напрашивается аналогия с героями какой-нибудь компьютерной игры: прокачали героя, он стал сильнее. С вакцинами не так. Есть некое оптимальное количество вещества, которые стоит вводить, и есть понимание того, когда надо ревакцинироваться. Супербойцом против ковида нам не стать», - сказал Отставнов.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» будет применяться только для ревакцинации.