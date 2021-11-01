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Политика1 ноября 2021 13:58

Лавров: на Западе забывают, что бог всех создал равными, когда дело касается геополитики

Глава МИД РФ обратил внимание на стремление западных стран утверждать во всем мире свои ценности
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Западные страны забывают об истинном смысле многополярности, когда речь идет о геополитике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24".

"Многосторонность, описанная на американском долларе, - "единство в многообразии" - и на самом деле воплощенная в ООН, кажется неудобной, потому что этого "многообразия" оказывается многовато для тех, кто хочет утверждать повсюду единство своих ценностей", - констатировал дипломат.

Он подчеркнул, что этот неконструктивны подход проявляется в понимании Западом процесса формирования "многосторонности, многополярности в том смысле, в котором задумал бог, когда всех создал равными".

"Так говорится даже в американской конституции, но об этом забывают, когда дело касается геополитики", - уточнил Лавров.

Как ранее писал сайт kp.ru, Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных наций заявил, что инициатива США о проведении "саммита демократий" – это шаг в направлении раскола мирового сообщества на "своих" и "чужих".

По оценке Лаврова, это свидетельствует о том, что Запад пытается исключить из процесса принятия глобальных решений тех, кто имеет собственную точку зрения. В качестве примера российский дипломат привел создание "альянса мультилатералистов" Германией и Францией.