Взрыв произошел на строительной площадке на юге Москвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взрыв произошел на строительной площадке на юге Москвы. Инцидент произошел на проспекте Андропова.

По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал. Как сообщают очевидцы, в районе строительной площадки, где возводят новый жилой комплекс, поднимается густой черный дым.

На место происшествия направлены сотрудники экстренных служб, а также медицинские работники. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений, происходило загорание в отдельно-стоящем строении строительных лесов и строительных материалов на общей площади около 50м2. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных, в 14:29 пожар был полностью ликвидирован», - говорится в сообщении МЧС России.

Напомним, в минувшую среду, 27 октября, взрыв газа произошел в городе Красногорске Московской области, в результате инцидента никто не пострадал.