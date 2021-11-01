Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 ноября 2021 14:30

Взрыв произошел на строительной площадке на юге Москвы

По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Взрыв произошел на строительной площадке на юге Москвы

Взрыв произошел на строительной площадке на юге Москвы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взрыв произошел на строительной площадке на юге Москвы. Инцидент произошел на проспекте Андропова.

По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал. Как сообщают очевидцы, в районе строительной площадки, где возводят новый жилой комплекс, поднимается густой черный дым.

На место происшествия направлены сотрудники экстренных служб, а также медицинские работники. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений, происходило загорание в отдельно-стоящем строении строительных лесов и строительных материалов на общей площади около 50м2. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных, в 14:29 пожар был полностью ликвидирован», - говорится в сообщении МЧС России.

Напомним, в минувшую среду, 27 октября, взрыв газа произошел в городе Красногорске Московской области, в результате инцидента никто не пострадал.