Умер Юрий Клепиков, сценаристов фильмов Кончаловского и Германа

Юрий Клепников / Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Ушел из жизни российский драматург Юрий Клепников, написавший сценарии к фильмам Алексея Германа, Андрея Кончаловского и других режиссеров, сообщает Союз кинематографистов России.

"1 ноября 2021 года после болезни скончался известный сценарист, драматург, режиссер и актер Юрий Николаевич Клепиков", - уточнили в организации.

В числе картин, сценарии к которым написал Юрий Клепников, "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" режиссера Андрея Кончаловского, "Седьмой спутник" Алексея Германа, "Не болит голова у дятла" Динары Асановой," Я служил в охране Сталина" Семена Арановича, "Восхождение" Ларисы Шепитько и другие.

Юрий Клепников - заслуженный деятель искусств РСФСР (1984), лауреат Государственной премии СССР (1985) и кинопремии "Ника" (1988). В 2015 году награжден специальным призом Совета Академии "За выдающийся вклад в отечественный кинематограф" имени Алексея Германа-старшего.

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