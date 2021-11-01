На Урале девочка на ледянке скатилась под колеса автобуса

Девочку госпитализировали с переломом. Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В поселке Черемухово Свердловской области пятилетняя девочка каталась на ледянке и угодила под колеса рейсового автобуса, вылетев на дорогу. Об этом пишет информационное издание TagilCity.ru.

Из-за того, что ребенок вылетел на дорогу неожиданно, водитель автобуса ПАЗ-32054 не успел вовремя среагировать. В результате, транспортное средство задело ребенка.

С переломом ноги девочка была оперативно доставлена в городскую больницу Краснотурьинска. Известно, что ребенок гулял с братьями восьми и шести лет. Мальчики не пострадали.

За рулем рейсового автобуса в момент аварии находился 57-летний мужчина, который водит этот вид автотранспорта уже 16 лет. Он был трезв и пристегнут ремнем безопасности. ГИБДД по Свердловской области проводит проверку по данному дорожному инциденту.

Ранее, в пятницу, 29 октября, в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе столкнулись два рейсовых автобуса, которые следовали в одном направлении. Один автобус «догнал» другой». В ДТП пострадала 19-летняя девушка, которую доставили с городскую больницу с травмами.