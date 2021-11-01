Инфекционист заявил, что шансов родить здорового малыша при вакцинации от коронавируса гораздо больше

Инфекционист заявил, что коронавирус может стать причиной проблем с репродуктивной функцией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Естественная встреча с коронавирусной инфекцией может привести к проблемам с репродуктивной функцией, а вот вакцинация против COVID-19 дает гораздо больше шансов родить здоровых детей. Такое заявление сделал заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«При естественной встрече с вирусом мы можем иметь проблемы с репродуктивной сферой. А вот при вакцинации, когда мы защищаемся от коронавирусной инфекции, вырабатываем антитела, шансов родить здоровых детей гораздо больше», - заявил специалист, слова которого приводит портал стопкоронавирус.рф.

Горелов отметил, что безопасность любых вакцин от коронавируса проверяется в соответствии с жесткими международными протоколами. «Окончательные сведения о нежелательных побочных эффектах формируются на третьем этапе клинических испытаний», - заявил он.

Напомним, ранее врач назвала вакцинацию эффективной защитой от тяжелого постковидного синдрома. Специалист отметила, что прививка уменьшит вероятность заражения и облегчит течение заболевания.