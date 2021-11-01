В аппарате российского правительства введены требования о QR-кодах и ПЦР-тестах к участникам очных совещаний

На очные совещания в аппарате правительства РФ будут пускать только по QR-кодам, ПЦР-тестам или справкам о перенесенном ковиде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аппарате российского правительства ввели новые требования к участникам очных мероприятий.

Дополнительные требования к участникам совещаний, которые проводятся в очном формате, ввели в аппарате российского правительства. Теперь, чтобы присутствовать на подобного рода мероприятиях, нужно будет предъявить документ, подтверждающий отсутствие COVID-19 или иммунитет к коронавирусной инфекции. Такими документами могут быть отрицательный результат ПЦР-теста, QR-код о вакцинации или справка о перенесенном ковиде.

«В русле мер, которые принимаются в России и в мире для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, в аппарате правительства введены требования к участникам совещаний, которые проводятся в очном формате. Участникам необходимо предъявлять либо результат ПЦР-теста, либо QR-код о вакцинации, либо документ, подтверждающий перенесенное заболевание», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы кабинета министров.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев заявил, что считает «достаточно эффективными» методы, ущемляющие права невакцинированных, в частности, перевод непривитых сотрудников на удаленку, отстранение от работы с людьми, уменьшение выплат из-за того, что ковид-диссиденты несут угрозу для общества.