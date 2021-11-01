Состояние богатейших россиян в 2021 году выросло на 65,6 млрд долларов

Основной совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон стал самым богатым российским бизнесменом Фото: Артем КИЛЬКИН

Состояние российских миллиардеров с начала 2021 года увеличилось на 65,6 млрд долларов. Такой вывод следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index, в который входят 500 самых богатых людей мира, в том числе 27 граждан России.

Лидером по росту денежных средств среди российских миллиардеров стал основной совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, активы которого подорожали на 8,58 млрд долларов.

Второе место по росту денежных средств занимает совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который стал богаче на 7,25 млрд долларов. Тройку замыкает владелец инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко, чье состояние выросло на 6,67 млрд долларов.

Самым богатым российским бизнесменом стал Леонид Михельсон, состояние которого оценивается в 33,3 миллиарда долларов, что позволило ему занять 40 строчку в общем мировом рейтинге.

Мировым лидером по состоянию остаётся глава SpaceX и Tesla Илон Маск, за которым следуют владелец Amazon Джефф Безос, а также владелец холдинга LVMH Бернар Арно.