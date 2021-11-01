Попова сообщила, что не более 0,25% россиян повторно заболевают коронавирусом

Анна Попова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что не более 0,25% людей повторно заражаются коронавирусной инфекцией в России.

- У нас заболевает не более четверти процента от числа уже переболевших. Это очень невысокий процент, — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Попова уточнила, что повторно заразиться коронавирусом можно при серьезных нарушениях системы иммунитета, однако в этом случае болезнь протекает «не очень тяжело».

Ранее Анна Попова сообщила, что в больницах России на сегодняшний день практически нет привитых от коронавирусной инфекции пациентов с тяжелым течением заболевания. Она уточнила, доля заболевших COVID-19 россиян после полного курса вакцинации составляет от 2% до 5%.

Напомним, в России за минувшие сутки зарегистрировали 40 402 новых случая коронавирусной инфекцией нового типа. Наибольшее число заразившихся снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 7 103. На втором месте по количеству заболевших остается Санкт-Петербург с показателем 3 250. Тройку замыкает Московская область, где выявили 2 866 инфицированными за сутки.