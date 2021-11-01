Найденную в машине депутата Рашкина тушу лося отправили на хранение в морозильную камеру

В СК рассказали, куда дели тушу, найденную в машине депутата Рашкина Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В управлении Следственного комитета РФ по Саратовской области рассказали, что тушу лося, найденную в машине, в которой находился депутат от КПРФ Валерий Рашкин, отправили на спецхранение в морозильную камеру. Об этом в понедельник, 1 ноября 2021 года сообщает "Газета.ru".

"Следователи передали тушу животного, обнаруженного рядом с автомобилем, специальной организации, осуществляющей хранение подобного рода объектов и располагающей морозильной камерой. Это важный для следствия материал, который поможет установить обстоятельства случившегося", - сообщили в СК.

Собеседник издания рассказал, что хранение осуществляется сторонней организацией, но со всеми необходимыми мерами безопасности.

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский прокомментировал инцидент с коллегой по ГД, коммунистом Валерием Рашкиным. По словам политика, сам факт пьяного вождения является очень плохим и добавил, что не раз предупреждал коммуниста, что он "плохо кончит", но он все равно "прет, как слон или медведь", передает ФАН.

Инспектор государственного охотничьего надзора по Саратовской области Виктор Бурлаченко восстановил картину убийства лося.

"Провели прямую от места нахождения гильзы, места разделки и в осинах нашли пулю. То есть все улики налицо", - цитируют инспектора "Известия"