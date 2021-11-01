Расследование дела советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова завершено Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи завершили расследование уголовного дела советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Защита начала знакомиться с материалами дела.

«В настоящий момент следственные действия по делу Сафронова завершены. Материалы дела переданы защите и самому обвиняемому для ознакомления. После этого дело поступит в прокуратуру на утверждение», - приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.

Напомним, против советника главы Роскосмоса было возбуждено уголовное дело по признакам «государственной измены». За такое правонарушение Сафронову грозит срок от 12 до 20 лет тюремного заключения. По версии следствия, его завербовали спецслужбы Чехии восемь лет назад. Как сообщалось, его задание заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества со странами Африки и деятельности Военных сил РФ на Ближнем Востоке.