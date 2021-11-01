Путин: обновленная система ПВО России должна обнаруживать ракеты всех типов

Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обновленная система российской противовоздушной обороны (ПВО) должна обнаруживать гиперзвуковые и баллистические ракеты всех типов, а также уничтожать их на всей траектории полёта. Такое заявление в понедельник, 1 ноября, сделал президент России Владимир Путин.

«Обновленная система ПВО должна обнаруживать на больших дальностях гиперзвуковые и баллистические цели всех типов, а затем быть способной уничтожить их на всей траектории полета», - заявил российский лидер в ходе совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК.

Как писал сайт kp.ru, глава государства также указал на необходимость дальше модернизировать систему Воздушно-космических сил (ВКС) России. Глава государства подчеркнул, что данных изменений требует и общая военно-политическая обстановка. Путин обратил внимание на «растущую интенсивность» полетов авиации НАТО около российских границ.