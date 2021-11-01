Оксфордский словарь признал vax словом 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оксфордский словарь английского языка назвал слово vax - краткая форма слова «вакцина», а также производные от него главным словом 2021 года.

Как передает The Guardian, издатели словаря отмечают, что использование краткой формы слова «вакцина» в этом году получило очень большое распространение в социальных сетях. Так, к сентябрю 2021 года употребление этого слова выросло в 72 раза, поэтому специалисты единогласно решили выбрать vax словом года. Кроме того, vax активно используется в составных словах, таких как anti-vaxxers для описания тех, кто выступает против вакцинации.

«Нашим очевидным выбором стало слово vax … Первое, что привлекло наше внимание, - это резкий всплеск употребления этого слова. Затем мы провели анализ … слово vax в этом году заняло центральное место во всех наших заботах … Проникая в наш дискурс, этот «язык вакцин» меняет то, как мы говорим и что думаем об общественном здоровье, обществе и нас самих», — приводит издание слова президента Oxford Languages Каспер Грэтвол.

Напомним, в прошлом году Оксфордский словарь не смог выделить только одно важнейшее слово, опубликовав вместо этого целый ряд описывающих это время слов.