Путин заявил, что вошедший в Черное море корабль США виден из бинокля или прицела

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что на вошедший в Черное Море корабль Соединенных Штатов Америки можно посмотреть в бинокль или прицел средств обороны.

- Сейчас, вы знаете, корабль США вошел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны, — сказал глава государства на военном совещании в Сочи.

Напомним, ВМС США направили в Черное море флагманский командный корабль Mount Whitney. По данным американского флота, Mount Whitney задействуют в "совместных операциях с силами НАТО". В чем они будут заключаться, в ВМС США не объяснили.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в начале ноября текущего года проведет в Сочи традиционную серию военных совещаний с руководством оборонно - промышленного комплекса и Вооруженных сил России.