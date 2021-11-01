Аграрии Кубани установили исторический рекорд по сбору урожая

В Краснодарском крае завершились основные уборочные работы. Тружеников села, показавших лучшие результаты, наградили в Краснодаре. Аграриев поздравили глава региона Вениамин Кондратьев, спикер ЗСК Юрий Бурлачко, главный федеральный инспектор по краю Алексей Ермаков, сенатор РФ Алексей Кондратенко.

АГРАРНАЯ ИСТОРИЯ КРАЯ

От имени полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимира Устинова собравшихся поприветствовал Алексей Ермаков. Он отметил, что на протяжении многих лет край вносит значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

«Вы уверенно держите марку ведущего производителя высококачественного зерна. В текущем году, несмотря на сложные погодные условия, благодаря трудолюбию и кропотливой работе аграриев на Кубани собран весомый урожай. Уверен, что высокий профессионализм тружеников Кубани, любовь и преданность к земле позволят успешно решать задачи, поставленные президентом, по увеличению поставок экологически чистых продуктов на мировые рынки», – сказано в обращении Владимира Устинова.

В своем выступлении глава региона Вениамин Кондратьев подчеркнул, что основная составляющая сегодняшнего рекорда – это труд людей, живущих на селе. В этом году аграрии собрали 15,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса, а также 180 тысяч тонн винограда.

«Вы своим тяжелым трудом создаете аграрную историю края. Вы чувствуете землю, и она благодарит вас за заботу щедрыми урожаями, – обратился Вениамин Кондратьев. - Только пшеницы собрали 10 миллионов 612 тысяч тонн. При этом 90% нашего зерна – продовольственного класса. Кубань первой в стране полностью перешла на отечественные семена пшеницы. Не одно поколение селекционеров трудилось над этим результатом. Дорогие земляки! Кубань гордится вашими успехами. На вас равняется вся страна».

ПЕРЕДОВИКАМ – ДИПЛОМЫ И АВТОМОБИЛИ

Алексей Кондратенко поздравил аграриев от комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Сенатор отметил, что отечественный аграрный сектор уверенно развивается.

«Отрасль наращивает влияние на мировых рынках, что говорит о растущей конкурентоспособности. Продукция пользуется популярностью у россиян и за рубежом. Кубанский агропромышленный комплекс добился впечатляющих результатов, но потенциал не исчерпан. Желаю новых профессиональных успехов и достижения намеченных целей», – сказал Алексей Кондратенко.

Юрий Бурлачко добавил, что хлеборобы Кубани с каждым годом повышают планку рекордов, и этот год не стал исключением.

«Вы еще раз подтвердили статус Кубани как житницы страны. Край во все времена был флагманом в сельскохозяйственном производстве. Депутаты всегда старались принимать законы, которые способствуют развитию сельского хозяйства. Сегодня край лидирует по сбору ягод, овощей, фруктов. Постоянно наращивает экспорт. Виноделы занимают лидирующие места в международных конкурсах. Желаю успехов в вашей деятельности, богатых урожаев, мира и добра», – сказал Юрий Бурлачко.

Передовиков агропромышленного комплекса наградили дипломами. Пять аграриев – чемпионы жатвы – получили ключи от автомобилей. Также 4 человека награждены медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I, II и III степеней.