Мосгорсуд запретил Telegram распространять книгу Стивена Кинга

Суд Москвы запретил Telegram распространять книгу Стивена Кинга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мосгорсуд удовлетворил иски издательств "АСТ" и "Эксмо" к мессенджеру Telegram о запрете на распространения книги американского писателя Стивена Кинга из-за нарушения авторских прав.

- Мосгорсуд удовлетворил исковые требования по обоим искам. В них мы просили суд запретить Telegram создавать технические условия, обеспечивающие размещение, распространение и иное незаконное использование книги "Доктор сон" Стивена Кинга и книг других авторов, — цитирует члена правления компании Аzapi Максима Рябко ТАСС.

Ранее в мировом судебном участке № 422 Таганского района Москвы сообщили, что мессенджер Telegram могут оштрафовать на 4 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию. В июле 2021 года суд оштрафовал Telegram на 11 миллионов рублей, также за неудаление запрещенной информации. Как сообщала пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук, социальная сеть оштрафована по трем протоколам о неудалении запрещенного контента.