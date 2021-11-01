Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт1 ноября 2021 16:51

Карпин объяснил выбор состава сборной России на матчи с Хорватией и Кипром

При выборе нападающих был сделан упор на опытных игроков, сообщил главный тренер сборной
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Валерий Карпин

Валерий Карпин

Фото: REUTERS

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил выбор состава на заключительные отборочные матчи Чемпионата мира 2022 года с Хорватией и Кипром.

Напомним, что наша сборная сыграет с Кипром 11 ноября в Санкт-Петербург, а затем оправится в Хорватию, где сыграет матч 14 ноября.

По словам Карпина, он пока не определился с тем, кто должен стать капитаном команды в этих играх.

- Еще не знаю, какой состав будет на игру, не знаю, кто приедет на сборы из этих 25 полевых, поэтому не забиваю голову тем, кто может стать капитаном, — цитирует главного тренера «КП-Спорт».

При выборе нападающих был сделан упор на опытных игроков. Исключение составил форвард самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Карпин уточнил, что вариант с Артемом Дзюбой даже не рассматривался, так как в последних играх за «Зенит» форвард начинал со скамейки запасных.