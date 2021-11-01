Компании «Газпром» и «Молдовагаз» подпишут соглашение о возмещении долга за газ в течение пяти лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компании «Газпром» и «Молдовагаз» до 1 мая 2022 года о возмещении долга за газ в течение пяти лет. Об этом сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.

- «Молдовагаз» и «Газпром» до 1 мая 2022 года подпишут соглашение об урегулировании задолженности компании «Молдовагаз» за газ, предоставленный потребителям правого берега Днестра. Соглашение будет предусматривать, что долг за газ с учетом пени должен быть погашен в течение пяти лет, — сказал он на брифинге.

Спыну уточнил, что в предварительных соглашениях сумма долга пока не указана. Ее определят в рамках независимого аудита, который проведет иностранная компания.

Напомним, «Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку российского газа в Молдавию на пять лет. Поставки в республику начались с понедельника, 1 ноября. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщила российская компания, где заявили, что контракт с Молдавией продлен на взаимовыгодных условиях. Министерство инфраструктуры Молдавии заявило, что республика и компания согласовали формулу расчета стоимости газа и погашения долга.