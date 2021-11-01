На Украине заявили о снижении транзита российского газа на треть

В Киеве заявили о снижении транзита российского газа на треть Фото: REUTERS

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что «Газпром» на треть сократил поставки газа через Незалежную.

- С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился — до 57 миллионов кубометров в сутки, — написал он в Facebook.

Макогон добавил, что с 1 октября прокачка упала до 86 миллионов кубометров в сутки, хотя "Газпром" платит за мощность в 109 миллионов кубов. По его мнению, при таких объемах транспортировки Россия к концу мая 2022 года недопоставит в Евросоюз около пяти миллиардов кубометров.

Ранее Сергей Макогон возмутился прибылью российского холдинга «Газпром» за 9 месяцев этого года. По его словам, сверхприбыль компании была обеспечена энергетическим кризисом в Европе, созданным Россией. Как отмечает глава компании-оператора ГТС Украины, чистая прибыль «Газпрома» за 9 месяцев 2021 составила триллион рублей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин сказал, что Европа сама виновата в происходящем сейчас на энергетическом рынке. По его мнению, нынешнюю ситуацию спровоцировали резкие политические шаги, и переход Еврокомиссией от долгосрочных контрактов к биржевой торговле стал ошибкой.