Новгородская область первой среди регионов России продлила нерабочие дни

Андрей Никитин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что в регионе продлены нерабочие дни с 8 по 14 ноября 2021 года.

- В соответствии с теми полномочиями, которые даны мне президентом Российской Федерации, мы продлим еще на одну неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы, — цитирует сообщение губернатора «КП-Петербург».

Никитин уточнил, что в регионе закроют все заведения общепита, магазины и другие торговые точки, которые игнорировали систему QR-кодов. Их работа будет ограничена на период нерабочих дней.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России определит перечень объектов, доступных для посещения вакцинированным от коронавируса, а главы российских регионов смогут расширить его. Глава правительства заявил о необходимости соблюдения во всех российских регионах рекомендаций санитарных врачей в нерабочие дни, отметив, что дополнительные выходные в первую очередь являются возможностью позаботиться о себе и своих близких, а также избежать риска заразиться.