Сенатор Джабаров усомнился в сокращении транзита российского газа через Украину

Парламентарий предложил ввести против Киева санкции и подчеркнул, что они не должны касаться поставок газа Фото: Архив "КП"

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с изданием Lenta.ru рассказал, что усомнился в правдивости слов гендиректора компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона. Тот заявил, что суточный транзит российского газа через Украину сократился более чем на треть с 1 ноября.

"У них каждое второе заявление фейковое. Министр обороны Украины говорит одно, главнокомандующий другое. Честно говоря, вранье на вранье. Я не думаю, что Россия начала нарушать свои обязательства. Я думаю, что если сокращение поставок произошло, то это какая-то техническая проблема, и все в ближайшее время будет поставлено в полном объеме. Наш президент сказал, что все обязательства будут выполнены, значит, так и будет. Он слов на ветер не бросает". - пояснил сенатор.

Он предложил ввести против Киева санкции и подчеркнул, что они не должны касаться поставок газа.

"На фоне все более воинствующих заявлений, которые делает Украина последние дни и недели, конечно, надо подумать о жестких санкциях по отношению к Киеву. А то получается, он одной рукой берет, а другой кидает в нашу сторону камни", - рассказал Джабаров.

Ранее гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что рекордные доходы компания получает "за счёт европейских потребителей", злоупотребляя своими возможностями, передает Life.ru.

Накануне депутат Европарламента потребовал Еврокомиссию принять меры по сдерживанию цен на газ. Богдан Жоньца заявил о бездействии в условиях подорожания топлива, рассказал телеканал "360".