В МИД РФ заявили, что ряд стран планируют ведение боевых действий в космосе

МИД России заявил, что ряд стран планируют ведение боевых действий в космосе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил, что ряд государств планируют ведение боевых действий в космосе.

- Ряд государств уже реализует курс на размещение оружия в космосе, наращивает потенциал силового воздействия на космические объекты и инфраструктуру жизнеобеспечения на Земле, а также планирует ведение боевых действий в космическом пространстве, — сказал дипломат во время выступления в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости дальше модернизировать систему Воздушно-космических сил (ВКС) России. Российский лидер отметил, что от боеготовности ВКС зависит поддержание стратегического паритета с учётом того, что некоторые зарубежные коллеги стремятся его сломать, а Москва будет адекватно реагировать на такие попытки. Путин отметил, что данных изменений требует и общая военно-политическая обстановка. Российский лидер указал и на «растущую интенсивность» полетов авиации НАТО около российских границ, а также появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей альянса с управляемым ракетным оружием.