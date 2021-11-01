Минздрав предложил проверять кандидатов на владение оружием только в государственных больницах

Министерство здравоохранения предложило проводить медосвидетельствования на противопоказания к владению оружием только в государственных больницах Фото: Василий Вахрин

Министерство здравоохранения России предложило проводить медосвидетельствования на противопоказания к владению оружием только в государственных медучреждениях. Соответствующий проект приказа был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

- Процедура медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием будет проводиться исключительно медорганизациями государственной и муниципальной систем здравоохранения по месту жительства (пребывания) гражданина, — гласит текст документа.

Результаты освидетельствования будут храниться в федеральном реестре в виде электронного документа. Также информацию об оформленных медзаключениях будут передавать в Росгвардию.

В мае 2021 года в Государственную Думу был внесён проект закона об ужесточении контроля за выдачей оружия. Он в первую очередь коснётся изменений процедуры медицинского освидетельствования. В документе сказано, что приобрести оружие будет можно будет только после освидетельствования на противопоказания. Среди них заболевания или состояния, препятствующие пользованию и владению оружием. Список противопоказаний определит правительство. Кроме того, предлагается полностью упразднить бумажные справки для получения лицензии. Заключения врачей поступят в электронном виде сразу в Росгвардию.