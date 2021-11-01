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Политика1 ноября 2021 18:55

Сергей Лавров едва не увез в Россию семейную реликвию главы МИД Норвегии, приняв ее за подарок

Анникен Хюитфельдт показала Лаврову шкатулку, которая досталась ей от деда
Мария ПАВЛОВА
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Сергей Лавров попал в неловкую ситуацию, приняв за подарок семейную реликвию коллеги из Норвегии.

Сергей Лавров попал в неловкую ситуацию, приняв за подарок семейную реликвию коллеги из Норвегии.

Фото: REUTERS

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных Норвегии Анникен Хюитфельдт принял за подарок семейную реликвию Хюитфельдт. Историю рассказывает норвежское издание Aftenposten.

Хюитфельдт во время обеда показала Сергею Лаврову небольшую шкатулку и рассказала, почему эта вещица ей дорога. Шкатулка досталась Хюитфельдт от деда, который во время Второй мировой войны попал в плен вместе с советскими солдатами. Общаясь с ними, он научился говорить по-русски, а в конце жизни даже читал стихи русских поэтов.

Анникен Хюитфельдт рассказала, что шкатулка стоит у нее дома, как драгоценное воспоминание. Глава российского МИД Решил, что коллега из Норвегии хочет сделать подарок российской стороне и забрал шкатулку со словами:

«Спасибо за этот бесценный сувенир. Он найдет свое место в музее нашего министерства».

Недоразумение между главами министерств быстро разрешилось и не привело к конфликту. Позднее Сергей Лавров вернул шкатулку Анникен Хюитфельдт.

Ранее Сергей Лавров высказался об американских санкциях, заявив, что Россия никогда не будет просить США об отмене санкций.

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Сергей Лавров принял за подарок семейную реликвию главы МИД Норвегии
Сергей Лавров принял за подарок семейную реликвию главы МИД Норвегии