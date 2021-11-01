В национальном родкоме поддержали предложение создать единую базу вакансий для подростков Фото: Shutterstock

В России предложили усовершенствовать трудовое законодательство в сфере трудоустройства подростков. Для того, чтобы сделать взаимодействие подростка и работодателя безопасным, было предложено создать единую вазу проверенных вакансий для несовершеннолетних.

Детский омбудсмен Татарстана и председатель национального родительского комитета России Ирина Волынец поддержала предложение.

- Создать реестр благонадежных работодателей — это хорошая идея. Она позволит обезопасить детей от неблагонадежных работодателей, - говорит Волынец в беседе с NEWS.ru.

Общественница отметила, что при устройстве подростка на работу с ним обязательно должны заключить договор. Но даже это порой не является гарантией зарплаты.

Порой недобросовестные работодатели обманывают школьников, пользуясь тем, что у подростков нет финансовых и юридических возможностей идти в суд.

- Создание такого реестра было бы очень желательно, и он гарантировал бы, что несовершеннолетние работники получали бы зарплату за свой труд, — отметила Волынец.

Общественница отметила, что реестр могла бы создать служба занятости страны. В таком случае работодатели и несовершеннолетние работники будут максимально полезны друг другу, а сотрудничестве будут прозрачным.

Ранее Ирина Волынец объяснила, как можно использовать материнский капитал для улучшения жилищных условий. С 2020 года сертификаты стали выдавать семьям, в которых родился первый ребенок, сообщает ФАН.

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