СК проверяет сообщение об изнасиловании задержанной в отделе полиции

Следственный комитет проверяет сообщение об изнасиловании задержанной в отделе полиции Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России проверяет сообщения об изнасиловании полицейским задержанной девушки, которое якобы произошло в августе 2020 года в районном отделении полиции в Люблино.

- 12 августа сотрудниками полиции по подозрению в мошенничестве задержаны 27-летний мужчина и 21-летняя девушка, которые были доставлены в ОМВД России по району Люблино. На следующий день гражданка подала заявление о том, что в здании ОМВД сотрудник якобы совершил в отношении нее противоправные действия, — говорится в сообщении ГУ МВД по Москве.

Девушку допросили в качестве свидетеля, в отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело.

Информация об инциденте появилась в Telegram-канале депутата Государственной думы Сергея Шаргунова. В сообщении говорилось, что сотрудник правоохранительных органов был в состоянии алкогольного опьянения, а СК якобы отказался рассматривать заявление об изнасиловании, так как на теле девушки не было следов насилия.

Ранее появилась информация, что расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области, возбужденного после задержания депутата Госдумы России от КПРФ Валерия Рашкина с тушей лося в автомобиле, займутся следственные органы СУ СКР по региону. Соответствующее решение принято в связи с большим общественным резонансом. Следователи совместно с полицейскими проведут комплекс оперативных действий, чтобы установить лиц, совершивших незаконную охоту с крупным ущербом, а также проверить причастность к этому депутата Рашкина.