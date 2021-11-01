Минобороны показало на видео самолеты и ракетные системы, о которых говорил Путин в Сочи

Владимир Путин Фото: REUTERS

Министерство обороны России опубликовало видео, где показаны возможности вооружений, о которых говорил президент РФ Владимир Путин во время военного совещания в Сочи.

В частности, на кадрах можно увидеть в действии российский истребители Су-34 и Су-35, зенитно-ракетные комплексы С-400 и С-500, комплексы противоракетной обороны, корветы и прочее.

Ранее Владимир Путин сообщил, что в скором времени в армию поставят первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500. Об этом глава государства рассказал на совещании с руководством Министерства обороны страны и представителями оборонно-промышленного комплекса в Сочи. В частности, российский лидер сообщил, что в ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500.