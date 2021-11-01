В Севастополе прекратили работу блокпосты по проверке QR-кодов при въезде и выезде

Блокпосты по проверке QR-кодов прекратили работу в Севастополе Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в регионе прекратили работу блокпосты по проверке QR-кодов при въезде и выезде.

- Три дня полноценные дали эффект, который был необходим, это значительное снижение туристического потока, и сегодня блокпосты больше проблем создают севастопольцам, — цитирует главу региона «КП-Севастополь».

Пункты пропуска работали в Севастополе с 30 октября. Они были установлены на всех дорогах, а также на железнодорожном вокзале. Сотрудники блокпостов проверяли у туристов и местных жителей наличие сертификата или QR-кода о вакцинации от коронавирусной инфекции или справки о перенесенном заболевании.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России определит перечень объектов, доступных для посещения вакцинированным от коронавируса, а главы российских регионов смогут расширить его. Глава правительства заявил о необходимости соблюдения во всех российских регионах рекомендаций санитарных врачей в нерабочие дни, отметив, что дополнительные выходные в первую очередь являются возможностью позаботиться о себе и своих близких, а также избежать риска заразиться.