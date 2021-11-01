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Общество1 ноября 2021 19:44

Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления десятков российских туристов в Хургаде

Все пострадавшие туристы жили в одном отеле, среди отравившихся есть маленькие дети
Мария ПАВЛОВА
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После отравления российских туристов в Египте возбудили уголовное дело. Фото: САДОВНИКОВА Анне.

После отравления российских туристов в Египте возбудили уголовное дело. Фото: САДОВНИКОВА Анне.

Следственный комитет РФ по Республике Татарстан возбудил уголовное дело после отравления нескольких десятков российских туристов на египетском курорте Хургада. Среди пострадавших несколько жителей города Зеленодольска (Татарстан). Дело возбудили по ч.1 ст. 238 Уголовного кодекса РФ. Это выполнение работ или оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Российские туристы отравились в одном из отелей Хургады. Четыре десятка человек оказались в больнице, среди пострадавших – дети в возрасте от двух лет. Шеф-повара и помощника директора по еде и напиткам из отеля, где отравились люди, задержали. Одна из версий – россияне отравились, выпив некачественную водопроводную воду.

Академик РАН Геннадий Онищенко после инцидента заявил, что турецкий отель не был готов для приема туристов.