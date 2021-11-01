Иммунолог оценил угрозу от штаммов "лямбда" и "мю", выявленных в России Фото: Олег ЗОЛОТО

Иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил, как будет дальше развиваться коронавирусная инфекция в России и в мире после выявления случаев заболевания штаммом «лямбда» и «мю».

Эксперт отмечает, что мутация вирусов – это непрерывный процесс. Он заложен во внутреннем генотипе, то есть, это предопределено природой.

Это обеспечивает появление все новых и новых конструкций вирусов, причем для дальнейшего размножения «отбираются конструкции вирусов с теми мутациями, которые ему дают преимущество». То есть, самые агрессивные штаммы дают «потомство», способное выстоять перед внешней средой и вирусами-собратьями.

Постепенно самый сильный штамм вытесняет остальные.

- Мы видим повторные заболевания штаммом «дельта», который сейчас преобладает все больше, то есть он вытесняет всех своих предшественников, — комментирует специалист RT.

Владислав Жемчугов отметил, что без вакцинации победить болезнь не удастся. Причем делать прививки нужно и тем, кто уже переболел коронавирусом.

- Если коллективный иммунитет на планете не будет достаточен в короткое время, чтобы подавить полностью пандемию, то не исключена вероятность, что вирус произведет новые мутации, — заключил иммунолог.

Штаммы коронавируса «лямбда» и «мю» впервые были обнаружены в Южной Америке. Первый выявили прошлой зимой в Перу. Второй зафиксировали в январе 2021 в Колумбии.

- «Лямбда» у нас на территории РФ при обновлении вариантов… встречался всего лишь один раз, а генный вариант «мю» — три раза», - цитирует Пятый канал слова

«Лямбда»-вариант COVID-19 оказался более заразным, чем "дельта", он получил способность скрываться от иммунитета.

По мнению ученых, для успешной борьбы организма с «лямбда»-вариантом коронавируса нужно в среднем в полтора раза больше антител, чем при встрече с другими штаммами, сообщает телеканала "360".