В Совфеде осудили главу «Нафтогаза» за слова о риске войны между Россией и Украиной

В Совете Федерации осудили главу «Нафтогаза» за слова о риске войны между Россией и Украиной из-за газа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди раскритиковала слова главы «Нафтогаза» Юрия Витренко о риске войны между Украиной и Россией из-за газа.

Ранее в интервью Financial Times Витренко заявил, что снижение транзитного потока и запуск российского газопровода в обход Незалежной делает Украину более уязвимой для агрессии "страны-агрессора". По его словам, запуск трубопровода «Северный поток — 2» также может стать одной из причин вооруженного конфликта между странами.

По словам Ковитиди, украинским властям давно пора задуматься о жизнях своих граждан вместо того, чтобы говорить о «российской угрозе». При этом сенатор назвала плохой идеей шантаж России, так как «российского газа больше не станет».

- Разграбленные транзитные коммуникации ремонтировать нужно, экономикой тоже хотя бы периодически заниматься необходимо, ведь счастливее и богаче от такой непрофессиональной политики в области государственного управления украинцы не становятся, — цитирует политика RT.